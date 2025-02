Trump über die jüngste Veröffentlichung der Hamas-Geiselnahme: "Sie sehen aus wie Holocaust-Überlebende"

HQ

US-Präsident Donald Trump drückte seine wachsende Ungeduld mit der Hamas aus, nachdem drei israelische Geiseln in einem sichtlich geschwächten Zustand freigelassen worden waren, und verglich ihren Zustand mit dem von Holocaust-Überlebenden.

In einem kürzlichen Interview an Bord der Air Force One auf dem Weg zum Super Bowl betonte Donald Trump, dass die Gefangenen unter extremer Vernachlässigung gelitten hätten und aufgrund ihrer Misshandlung dramatisch gealtert seien.

Der Präsident bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten die Situation möglicherweise nicht mehr lange tolerieren werden, zumal die Ungewissheit über die Fortsetzung des Waffenstillstands und das Schicksal der verbleibenden Geiseln besteht.

Darüber hinaus bekräftigte Trump seine umstrittene Haltung zu Gaza und erklärte, seine Regierung sei weiterhin entschlossen, die Enklave zu kaufen und die Kontrolle über sie zu übernehmen, nachdem die Palästinenser das Land verlassen haben.

Er deutete an, dass die Wiederaufbaubemühungen andere Länder des Nahen Ostens einbeziehen könnten, betonte aber, dass die Eigentümerschaft und Aufsicht unter der Autorität der Vereinigten Staaten bleiben würden, um eine Rückkehr der Hamas zu verhindern. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.