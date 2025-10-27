Trump tut die Kandidatur als Vizepräsident als "zu süß" ab, lässt aber die Tür für eine dritte Amtszeit als Präsident offen

HQ

Trump sagte am Montag, dass er sich bei der Wahl 2028 nicht um das Amt des Vizepräsidenten bewerben werde, und bezeichnete die Idee als "zu niedlich", schloss aber die Möglichkeit einer dritten Amtszeit als Präsident nicht aus, eine Aussicht, die weiterhin Spekulationen und Verfassungsdebatten anheizt.

In einem Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg von Malaysia nach Tokio sprach Trump Andeutungen an, dass er durch eine Kandidatur als Vizepräsident ins Weiße Haus zurückkehren könnte. "Das dürfte ich tun", sagte er.

Dann, nachdem er ein paar Sekunden darüber nachgedacht hatte, verwarf er die Idee. "Das würde ich nicht tun. Ich finde es zu süß. Ja, das würde ich ausschließen, weil es zu süß ist. Ich glaube, das würde den Leuten nicht gefallen. Das ist es nicht, es wäre nicht richtig."

Der 22. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten beschränkt Präsidenten ausdrücklich auf zwei gewählte Amtszeiten, während der 12. Zusatzartikel jedem, der nicht für das Präsidentenamt in Frage kommt, das Amt des Vizepräsidenten verbietet.

Dennoch haben Trumps Verbündete, darunter der ehemalige Stratege Steve Bannon, rechtliche und politische Umgehungslösungen für eine Verlängerung von Trumps Amtszeit vorgeschlagen, obwohl solche Vorschläge von Verfassungsrechtlern weithin abgelehnt werden.

"Ich würde es liebend gerne machen. Ich habe meine besten Zahlen aller Zeiten", sagte Trump, als er nach einer dritten Amtszeit gefragt wurde. Auf die Frage, ob er es ausschließe, antwortete Trump zweideutig: "Schließe ich es nicht aus? Ich meine, du musst es mir sagen."

Der Präsident lobte auch seinen Vizepräsidenten, Vizepräsident JD Vance, und Außenminister Marco Rubio und nannte sie "großartige Menschen" und ein "unaufhaltsames" potenzielles Team für 2028. "Ich denke, wenn sie jemals eine Gruppe gründen würden, wäre sie nicht mehr aufzuhalten." sagte Trump.

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump haben die Aussichten der Republikanischen Partei für 2028 weiter verkompliziert, da mehrere Persönlichkeiten aus seinem Umfeld auf Szenarien hindeuten, in denen Trump eine zentrale Kraft in der US-Politik bleiben könnte.

In einem kürzlichen Interview mit The Economist sagte Bannon, es gebe einen "Plan", um die Begrenzung auf zwei Amtszeiten zu umgehen, und behauptete, Trumps fortgesetzte Führung sei "ein Instrument des göttlichen Willens".