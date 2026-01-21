Trump trifft trotzig in Davos ein, während der Vorstoß in Grönland die NATO-Kluft vertieft | LIVE

HQ

US-Präsident Donald Trump zieht zum Weltwirtschaftsforum in Davos und stößt auf starken Widerstand europäischer Führungspersönlichkeiten, während er seinen umstrittenen Versuch, Grönland zu erwerben, voranschreitet – ein Schritt, der eine der schwerwiegendsten Spannungen in den transatlantischen Beziehungen seit Jahrzehnten ausgelöst hat.

Trump sagte, er werde während seines Aufenthalts in Davos Gespräche über Grönland führen und betonte, dass das dänische Territorium für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten unerlässlich sei. "Wir brauchen es aus Sicherheitsgründen", sagte er den Reportern. Auf die Frage, wie weit er bereit sei zu gehen, antwortete Trump: "Du wirst es herausfinden", ein Kommentar, der NATO-Verbündete, die bereits über seine Weigerung, den Einsatz von Gewalt auszuschließen, beunruhigt hat.

Europäische Staats- und Regierungschefs haben gewarnt, dass Trumps Strategie die NATO-Einheit in einer Zeit erhöhter Spannungen mit Russland und China untergraben könnte. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat mit wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder gedroht, die seine Pläne ablehnen, während Dänemark und Grönland jeden Verkauf abgelehnt haben, aber eine erweiterte militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten angeboten haben.

Der Grönlandstreit hat Trumps ursprüngliches Ziel für Davos überschattet: die Stärke der US-Wirtschaft zu fördern. Es wird erwartet, dass er seine Grundsatzrede nutzt, um das inländische Wachstum zu bewerben und einen Wohnungsbauvorschlag vorzustellen, der es Amerikanern erlaubt, Altersvorsorge für Anzahlungen für das Haus zu nutzen, obwohl Umfragen breite Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit mit seiner wirtschaftlichen Führung zeigen.

Während Trump sich mit globalen Führern in den Schweizer Alpen trifft, befürchten Verbündete, dass seine Grönland-Kampagne die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Europa neu definieren könnte. Nicht als Partnerschaft, sondern als Test von Macht, Druck und Entschlossenheit. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten...