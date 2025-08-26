Trump trifft südkoreanischen Präsidenten und erwähnt Gespräche mit Kim Jong Un

HQ

Die neuesten Nachrichten über Nordkorea und Südkorea . Trump hat seine Absicht bekundet, Nordkoreas Kim Jong Un erneut zu treffen, und die Aussicht auf eine erneute Diplomatie erhöht, als er den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus begrüßte.

"Ich freue mich darauf, Kim Jong Un in der entsprechenden Zukunft zu treffen." Hinter dem Lächeln verbargen sich die Gespräche jedoch vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen, mit Meinungsverschiedenheiten über die Handelsbedingungen, die US-Militärpräsenz und die innenpolitischen Unruhen in Seoul.

Sein Wunsch nach einem Treffen, um "Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen", wurde vom südkoreanischen Präsidenten abgesegnet. "Ich freue mich auf Ihr Treffen mit dem Vorsitzenden Kim Jong Un und den Bau eines Trump Towers in Nordkorea und darauf, an diesem Ort Golf zu spielen."

Trump lobte seine vergangenen Begegnungen mit Kim, während Lee ihn ermutigte, eine Rolle bei der Stabilisierung der Halbinsel zu spielen. Trotz warmer Worte in der Öffentlichkeit ließen beide Seiten Fragen über ungelöste Spannungen offen und unterstrichen, wie empfindlich die Partnerschaft bleibt.