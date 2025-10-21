Trump teilt neues Video, das auf eine nicht enden wollende Präsidentschaft hindeutet

HQ

Ein weiteres Video von Trump auf Truth Social. Diesmal deutet dies auf eine Präsidentschaft hin, deren Ende nicht in Sicht ist. Jetzt tritt er in einem Clip auf, der ihn Tausende von Jahren über die verfassungsmäßige Grenze hinaus im Amt zeigt, unterlegt mit den unheimlichen Klängen von Griegs "In der Halle des Bergkönigs".

Das bearbeitete Video, das sich auf einen TIME-Artikel über den Trumpismus aus dem Jahr 2018 bezieht, zeigt eine futuristische Szene, in der ein Pro-Trump-Schild auf das Jahr 90.000 steigt, begleitet von dem Sprechchor "EEEEEE" und dem Slogan "4EVA".

Trumps wiederholte Verweise auf die Ausweitung seines politischen Einflusses haben die Aufmerksamkeit von Kommentatoren und Biografen gleichermaßen auf sich gezogen. Michael Wolff deutete im Podcast "Inside Trump's Head" an, dass Trump große Anstrengungen unternehmen könnte, um an der Macht zu bleiben.

Während die 90.000-jährige Präsidentschaft eindeutig fantastisch ist, hat der Beitrag die Diskussionen über die Extreme, die Trump verfolgen könnte, um sich an seine Autorität zu klammern, neu entfacht. Natürlich bleibt abzuwarten, wie diese Gesten das Gespräch bis 2028 prägen werden. Was denkst du?