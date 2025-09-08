Trump teilt ein weiteres KI-Bild... Dieser über die Einwanderung in Chicago

HQ

Seit KI begonnen hat, Bilder und Videos zu generieren, scheint Trump die Technologie sehr gerne zu nutzen, um Beiträge über Ereignisse zu teilen, an denen er beteiligt ist. In letzter Zeit ist ein Thema, das seine Aufmerksamkeit erregt hat, die Einwanderung in Chicago, weshalb er kürzlich ein KI-generiertes Bild teilte, das ihn vor einer feurigen Skyline von Chicago zeigt, was auf ein hartes Durchgreifen in der Stadt hindeutet. Der Beitrag enthielt eine provokative Bildunterschrift, die sich auf Abschiebungen und Abschiebungen bezog, da er den Einsatz von Bundestruppen und der Nationalgarde plant, und natürlich dauerte es nicht lange, bis eine Antwort kam: Beamte in Illinois verurteilten den Schritt als autoritär, während lokale Proteste Hunderte anzogen, die gegen den Ansatz des Präsidenten demonstrierten. Die Details der Operation bleiben unklar, da Oppositionsführer die Bewohner über mögliche Begegnungen mit den Einwanderungsbehörden informieren. In diesem Fall sagt ein Bild mehr als tausend Worte, also schauen Sie unten oder über den folgenden Link vorbei. Go! Übrigens... Was halten Sie von dem Foto?