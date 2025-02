Trump schließt Power Africa und beendet damit eine jahrzehntelange Elektrifizierungsbemühung

HQ

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Bemühungen, den Zugang zu Elektrizität in ganz Afrika zu erweitern, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschlossen, die Power Africa-Initiative zu zerschlagen, was ihre Zukunft ungewiss macht, so Quellen (via Bloomberg).

Das Programm, das ursprünglich 2013 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama ins Leben gerufen wurde, sollte Millionen von Haushalten auf dem ganzen Kontinent mit Strom versorgen, aber die meisten seiner Projekte werden jetzt verworfen und die Mehrheit der Mitarbeiter entlassen.

Während einige Initiativen, die amerikanische Unternehmen mit afrikanischen Energieprojekten verbinden, unter anderen Regierungsbehörden überleben könnten, wurde die umfassendere Mission zugunsten einer strategischen Neuausrichtung, die sich auf nationale Interessen konzentriert, auf Eis gelegt.

Der Schritt ist Teil einer umfassenden Kostensenkungsmaßnahme unter der Leitung des Department of Government Efficiency unter dem Milliardär Elon Musk, die auf Auslandshilfe und internationale Entwicklungsprogramme abzielt, die als unnötig erachtet werden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die Überreste von Power Africa Bestand haben werden oder ob die Elektrifizierung Afrikas anderswo neue Fürsprecher finden wird.