Washingtons jüngster Schritt hat Schockwellen in der internationalen Diplomatie ausgelöst, als Präsident Donald Trump am Montag nach einem hitzigen Streit mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche abrupt alle Militärhilfen für die Ukraine einstellte (via Reuters).

Diese Entscheidung, die in Trumps wachsender Frustration über die seiner Meinung nach unzureichende Dankbarkeit Kiews wurzelt, lässt die europäischen Verbündeten versuchen, die Lücke zu füllen und Moskaus Position zu stärken.

Das Weiße Haus hat sich über das Ausmaß und die Dauer des Einfrierens bedeckt gehalten, aber die Auswirkungen sind bereits über den Atlantik zu spüren, wobei die europäischen Länder die Entscheidung verurteilen und argumentieren, dass sie Russland in die Hände spielt.

Unterdessen deutete Trump an, dass ein lang erwartetes Mineralienabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine noch gerettet werden könnte, vorausgesetzt, Kiew schließt sich seiner Sicherheitsvision an – einer Vision, die amerikanische Wirtschaftsinteressen über traditionelle militärische Verpflichtungen stellt.

Die Führer des Kongresses, die überrascht wurden, drängen nun auf Klarheit darüber, ob bestehende Waffenlieferungen und der Austausch von Geheimdienstinformationen ebenfalls betroffen sein werden. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.