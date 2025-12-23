Trump stellt "Trump-Klasse"-Schlachtschiffe vor, um die Seemacht als Teil der "Goldenen Flotte" auszubauen

HQ

Am Montag kündigte Präsident Donald Trump Pläne an, eine neue Schlachtschiffklasse namens "Trump-Klasse" zu bauen, und erklärte, diese Schiffe würden größer, schneller und deutlich leistungsfähiger sein als alle zuvor von den Vereinigten Staaten eingesetzten Kriegsschiffe.

"Trump-Klasse"-Schlachtschiffe

In Palm Beach, Florida, sagte Trump, das Programm werde mit zwei Schlachtschiffen als Teil einer erweiterten "Goldenen Flotte" beginnen, mit dem langfristigen Ziel, zwischen 20 und 25 Schiffe zu bauen, um die US-Seemacht zu stärken.

US-Marineminister John Phelan sagte, das Projekt würde mehr Marinefeuerkraft und Tonnage im Bau bringen als je zuvor in der Geschichte. Er fügte hinzu, dass Teile der Schiffe in allen 50 Bundesstaaten hergestellt werden und die Initiative sowohl als militärische als auch industrielle Initiative darstellte.

Als Teil der "Goldenen Flotte"

Laut Phelan sollten die Schlachtschiffe die größten jemals auf US-Kriegsschiffen montierten Geschütze tragen und mit nuklearbewaffneten, seegestützten Marschflugkörpern ausgerüstet sein. Das erste Schiff soll voraussichtlich USS Defiant getauft werden.

Trump sagte außerdem, dass der Plan der Goldenen Flotte die Erweiterung anderer Marineeinheiten wie eine neue Klasse kleinerer, wendigerer Fregatten vorsieht, da die Regierung versucht, die amerikanische Dominanz auf See zu stärken. Für weitere Informationen könnt ihr euch das untenstehende Video ansehen.