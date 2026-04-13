Trump startet einen seltenen öffentlichen Angriff auf Papst Leo: "Er ist schwach im Verbrechen und schrecklich für die Außenpolitik"

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US-Präsident Donald Trump hat Papst Leo XIV. in einem ungewöhnlichen und direkten Angriff auf den Führer der 1,4 Milliarden Katholiken der Welt kritisiert, was die Spannungen zwischen dem Weißen Haus und dem Vatikan eskaliert.

In einem Beitrag auf Truth Social beschrieb Trump den Papst als "schwach gegenüber Kriminalität" und "schrecklich für die Außenpolitik" – Kommentare, die sofort Gegenreaktionen von religiösen Persönlichkeiten und katholischen Gemeinden hervorriefen. Die Äußerungen scheinen eine Reaktion auf die jüngste Kritik des Pontifex an der US-Politik zu sein, insbesondere in Bezug auf den Iran-Konflikt und die Einwanderung.

Papst Leo XIV., der erste in Amerika geborene Papst, hat sich zunehmend gegen den Krieg ausgesprochen, verurteilt, was er den "Wahnsinn des Krieges" nannte, und die Weltführer aufgefordert, diplomatische Lösungen zu suchen. Er hat auch infrage gestellt, ob harte Einwanderungspolitiken mit christlichen Lehren übereinstimmen.

Wie Trump auf Truth Social sagt:

Papst Leo ist SCHWACH in Sachen Verbrechen und schrecklich für Außenpolitik. Er spricht von der "Angst" vor der Trump-Administration, erwähnt aber nicht die ANGST, die die katholische Kirche und alle anderen christlichen Organisationen während COVID hatten, als sie Priester, Geistliche und alle anderen verhafteten, weil sie Gottesdienste abhielten, selbst wenn sie draußen gingen, und sie waren zehn oder sogar zwanzig Fuß voneinander entfernt. Ich mag seinen Bruder Louis viel lieber als ihn, weil Louis ganz MAGA ist. Er versteht es, und Leo nicht! (...)