Trump signalisiert nach Gesprächen mit Putin Hoffnung auf Frieden

Im Schatten eines langwierigen und verheerenden Krieges haben Washington und Moskau eine neue Runde der Diplomatie begonnen, wobei Präsident Donald Trump sich optimistisch zeigte, den Konflikt zu beenden (via Reuters).

Nach einen, wie er es nannte, produktiven Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin deutete Trump an, dass eine Lösung in Reichweite sein könnte. Die Gespräche wurden jedoch indirekt geführt, wobei der US-Gesandte Steve Witkoff Putin in Moskau traf.

Angesichts der Verschärfung der Kämpfe, insbesondere in der Region Kursk, wo die ukrainischen Truppen eingekesselt werden und die Nachschublinien zunehmend angespannt sind, fordert Trump in seiner Reaktion, die von Witkoffs Nachbesprechung nach seiner Rückkehr aus der Ukraine abhängt, Russland zur Zurückhaltung auf.

In der Zwischenzeit hat der Kreml weitere Gespräche zwischen den beiden Staatschefs angedeutet, so dass die Möglichkeit einer Verhandlungslösung in der Schwebe bleibt. Vorerst bleibt abzuwarten, ob diese jüngsten diplomatischen Bemühungen nennenswerte Fortschritte bringen werden.