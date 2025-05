Trump signalisiert mögliche Senkung der China-Zölle auf 145%

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Wir wissen nun, dass Präsident Trump am Donnerstag angedeutet hat, dass die US-Zölle auf chinesische Waren, die derzeit bei 145 % liegen, wahrscheinlich gesenkt werden, wenn die bevorstehenden Verhandlungen Fortschritte machen.

Mit dem Treffen von Spitzenbeamten beider Länder in der Schweiz markieren die Gespräche einen möglichen Wendepunkt nach Monaten des festgefahrenen Dialogs. Trump deutete an, dass China an einem Abkommen interessiert sei, das die seit langem bestehenden Handelsspannungen abbauen könnte.