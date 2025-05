Trump signalisiert Fortschritte bei den Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und den Iran . Donald Trump kündigte am Donnerstag an, dass die Vereinigten Staaten kurz vor einem Atomabkommen mit dem Iran stehen, und bezeichnete die Gespräche als sehr ernst und deutete an, dass der Iran dem Rahmen weitgehend zugestimmt habe.

Trotz anhaltender Meinungsverschiedenheiten über die Urananreicherung äußern beide Seiten angesichts der anhaltenden Herausforderungen den Vorzug einer diplomatischen Lösung. Weitere Gespräche sind geplant, um offene Streitigkeiten zu lösen und eine militärische Eskalation zu verhindern.