Trump signalisiert Bereitschaft zu Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei Während die europäischen Nationen auf einen Waffenstillstand drängen, bietet Trump inmitten erneuter diplomatischer Bemühungen an, an dem Treffen in Istanbul teilzunehmen.

HQ Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump hat Interesse an möglichen Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland Ende dieser Woche in der Türkei bekundet, die sich den europäischen Bemühungen um einen 30-tägigen Waffenstillstand anschließen. Während Kiew auf Moskaus formelle Antwort wartet, deutete Trump an, dass er während seines geplanten Besuchs im Nahen Osten an dem Treffen teilnehmen könnte. Trotz des anhaltenden Beschusses haben sich die diplomatischen Kontakte intensiviert, da die Staats- und Regierungschefs versuchen, aus dem zu schlagen, was die Türkei als seltenes Zeitfenster für den Frieden bezeichnet. Washington, DC, Vereinigte Staaten, 14. April 2025, Präsident Donald J. Trump signalisiert dem Ohio State Football-Team, ihm durch den Rosengarten zum Oval Office zu folgen // Shutterstock