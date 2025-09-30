Trump sichert sich Netanjahus Unterstützung für den Gaza-Friedensplan

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade bekannt gegeben, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen von den USA unterstützten Friedensplan zur Beendigung des Krieges in Gaza gebilligt hat. Der Vorschlag sieht einen sofortigen Waffenstillstand, einen Austausch von Geiseln gegen Gefangene und einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen unter internationaler Aufsicht vor. Während Netanjahu sagte, der Plan entspreche Israels Kriegszielen, hänge seine Zukunft von der Hamas ab, die sich nicht an den Gesprächen beteiligt habe und sich weiterhin gegen eine Entwaffnung wehre. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!