Trump sichert sich 200-Milliarden-Dollar-Deals mit den VAE und treibt KI-Partnerschaft voran

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Am Donnerstag beendete Präsident Trump einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Ankündigung von Geschäften im Gesamtwert von über 200 Milliarden US-Dollar, wobei Investitionen in den Bereichen Luftfahrt, Energie und künstliche Intelligenz hervorgehoben wurden.

Die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich außerdem darauf geeinigt, eine gemeinsame Partnerschaft zur Beschleunigung der KI zu gründen, die darauf abzielt, die Position des Golfstaates als globales KI-Zentrum zu stärken. Diese Entwicklungen folgen auf frühere Verteidigungs- und Handelsabkommen in der Golfregion.