Trump verdoppelt seinen Einsatz bei Grönland, nachdem die Gespräche mit Dänemark scheitern: "Wir brauchen es für die nationale Sicherheit"

Donald Trump hat seine Beharrlichkeit erneuert, dass die Vereinigten Staaten Grönland für die nationale Sicherheit "brauchen", selbst nachdem angespannte Gespräche mit Dänemark und Grönland ohne Lösung dessen endeten, was Beamte als grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Zukunft der Insel bezeichneten.

Nach dem Treffen argumentierte Trump erneut, dass Dänemark Grönland nicht ausreichend gegen Rivalen wie Russland oder China verteidigen könne, und behauptete, die Vereinigten Staaten seien die einzige Macht, die dazu in der Lage sei. Er schlug vor, dass die amerikanische Kontrolle die NATO stärken und sich mit seinem geplanten Golden Dom-Projekt verbinden würde, trotz starkem Widerstand der Verbündeten.

Dänemarks Außenminister, Lars Løkke Rasmussen, lehnte die Idee kategorisch ab und sagte, Washington bleibe entschlossen, Grönland zu "erobern", und Kopenhagen habe es nicht geschafft, die Position der Vereinigten Staaten zu verändern. Stattdessen forderte er eine respektvolle Zusammenarbeit und betonte, dass Grenzen nicht mit Gewalt geändert werden könnten.

Die Führer Grönlands waren ebenso entschieden und betonten, dass das Gebiet nicht im Besitz oder unter der Verwaltung der Vereinigten Staaten stehen werde und seine Zukunft bei Dänemark, der NATO und der EU liege. Europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Frankreich und Deutschland, unterstützten Dänemark und warnten, dass jede Herausforderung der Souveränität ernsthafte Folgen haben würde.

Trotz der Vereinbarung, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um die Gespräche am Leben zu erhalten, unterstrich der Konflikt die wachsenden Spannungen innerhalb der NATO und brachte Grönland erneut ins Zentrum eines geopolitischen Konflikts, der im vergangenen Jahr begann und das Land wiederholt erklärt hat, es habe sich nicht entschieden.