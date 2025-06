Trump setzt Einreiseverbot inmitten von Sicherheitsmaßnahmen wieder ein

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Präsident Trump hat am Mittwoch eine neue Verordnung unterzeichnet, die die Einreise von mehr als einem Dutzend Ländern in die Vereinigten Staaten blockiert und damit ein Reiseverbot wiederbelebt, das an seine erste Amtszeit erinnert.

Die Entscheidung, die als Maßnahme zur Terrorismusbekämpfung bezeichnet wird, wird bereits von internationalen Gremien und betroffenen Ländern kritisiert. Darunter kann der Bildungs- und diplomatische Austausch leiden, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten.