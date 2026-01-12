Trump schneidet Venezuelas Lebensader nach Kuba ab

HQ

Donald Trump sagte am Sonntag, dass keine venezolanische Öl- oder finanzielle Unterstützung Kuba erreichen dürfe, was den Druck auf die von Kommunisten geführte Insel stark eskalierte und deren Führung zu einem Abkommen mit Washington aufforderte. Dieser Schritt folgt auf eine strenge US-Ölblockade gegen Venezuela nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro Anfang dieses Monats.

Venezuela war Kubas größter Energielieferant und lieferte im vergangenen Jahr etwa 26.500 Barrel Rohöl und Treibstoff pro Tag, ungefähr die Hälfte der Ölknappheit der Insel. Schiffsdaten zeigen, dass seit der US-Intervention keine venezolanischen Ladungen nach Kuba ausgelaufen sind, was die Befürchtungen vor zunehmenden Stromausfällen und Treibstoffknappheit verstärkt.

Miguel Díaz-Canel // Shutterstock

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel wies Trumps Warnung zurück und bestand darauf, dass Kuba nicht unter Druck gesetzt werde. "Kuba ist eine freie, unabhängige und souveräne Nation", sagte er und fügte hinzu, das Land sei bereit, "die Heimat bis zum letzten Tropfen Blut zu verteidigen." Außenminister Bruno Rodríguez sagte, Havanna habe das Recht, Treibstoff von jedem willigen Lieferanten zu importieren.

Da die Vorräte Venezuelas austrocknen, hat sich Mexiko als begrenzte alternative Ölquelle etabliert, obwohl die Mengen weiterhin gering bleiben. Die Gefahr, die venezolanische Unterstützung zu verlieren, kommt zu einer Zeit, in der Kuba mit schweren Stromausfällen, Knappheit bei Lebensmitteln und Medikamenten sowie einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise konfrontiert ist, die Rekordmigration von der Insel verursacht hat.