Trump schließt Bodentruppen in der Ukraine aus, signalisiert aber Unterstützung aus der Luft

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass amerikanische Streitkräfte nicht auf ukrainischem Boden stationiert werden, auch wenn er andeutete, dass die USA im Rahmen künftiger Sicherheitsgarantien Luftunterstützung leisten könnten.

Nach Gesprächen mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington betonte Trump, dass Länder wie das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland bereit seien, Bodentruppen zu entsenden, während Washingtons Rolle über dem Schlachtfeld bleiben werde.

"Sie sind bereit, Menschen vor Ort zu platzieren. Einige von ihnen... Sie werden Stiefel vor Ort haben. Wir sind bereit, ihnen bei Dingen zu helfen, vor allem wahrscheinlich, wenn man aus der Luft darüber sprechen könnte, denn es gibt niemanden, der die Art von Dingen hat, die wir haben", sagte Trump.

Unterdessen signalisierte Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Bereitschaft, sich direkt mit Präsident Wladimir Putin zu treffen, um eine Lösung für die besetzten Gebiete zu finden. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.