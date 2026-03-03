Trump schließt Bodentruppen im Iran nicht aus

HQ

Präsident Donald Trump hat sich geweigert, die Entsendung amerikanischer Bodentruppen in den Iran auszuschließen, wenige Tage nachdem er die umfassende Bombenkampagne gestartet hat, von der er sagt , sie könnte Wochen oder länger dauern. Im Gespräch mit der New York Post sagte Trump, er habe nicht die "Yips", um Truppen einzusetzen, während Verteidigungsminister Pete Hegseth darauf bestand, die Regierung werde nicht "dumm" dabei sein. Dennoch hat keiner der beiden Beamten die Tür für Bodentruppen geschlossen...

Trump und Hegseth // Shutterstock

Nahost-Analysten warnen, dass eine solche Unklarheit die Vereinigten Staaten in einen breiteren und destabilisierenderen Konflikt hineinziehen könnte. Trita Parsi vom Quincy Institute for Responsible Statecraft sagte, die Regierung verfolge offenbar eine "Regime-Implosion", ohne klar zu formulieren, wie sie dieses Ziel erreichen wolle. Andere verglichen die wechselnden Rechtfertigungen für die Angriffe mit dem Vorfeld des Irakkriegs und warnten vor einer weiteren unbegrenzten militärischen Kampagne.

Experten stellen außerdem infrage, ob Luftangriffe allein die erklärten Ziele der Regierung erfüllen können, nämlich Irans Raketenprogramm zu lähmen und zu verhindern, dass es eine Atombombe erhält. Einige argumentieren, dass ohne Truppen vor Ort, die Einrichtungen und Materialien sichern, diese Ziele möglicherweise unerreichbar sind und stattdessen die Bühne für einen langwierigen Krieg bereiten könnten, der die Entschlossenheit der USA auf die Probe stellt und die Region neu gestaltet...