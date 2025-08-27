Trump schlägt Todesstrafe für Morde in Washington D.C. vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass seine Regierung die Todesstrafe für jeden beantragen wird, der in Washington einen Mord begeht, und dies als einen entscheidenden Schritt zur Bekämpfung der Kriminalität in der Stadt dargestellt.

"Jeder, der in der Hauptstadt etwas ermordet. Todesstrafe. Wenn jemand jemanden in der Hauptstadt Washington D.C. tötet, werden wir die Todesstrafe fordern. Ich weiß nicht, ob wir hierzulande schon bereit dafür sind, aber wir haben keine andere Wahl."

Der Plan kommt, nachdem Bundeskräfte, einschließlich der Nationalgarde und der Strafverfolgungsbehörden, vorübergehend die Kontrolle über die Sicherheit der Hauptstadt übernommen haben. Beamte berichten, dass bereits Hunderte von Verhaftungen vorgenommen und zahlreiche illegale Waffen beschlagnahmt wurden.

Kritiker argumentieren, dass das harte Durchgreifen unverhältnismäßig viele Migranten ohne Papiere trifft, was Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte aufkommen lässt. Unterdessen beharrt Trump darauf, dass die Maßnahme notwendig sei, und beschreibt sie als starke Abschreckung gegen die eskalierende Gewalt in der Hauptstadt.