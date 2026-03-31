Trump schlägt seine Verbündeten an: "Fang an, zu lernen, für dich selbst zu kämpfen" und "Hol dir dein eigenes Öl"

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Während Explosionen den Himmel über Isfahan erhellten und US-Kampfflugzeuge ihre Bombardierung iranischer Ziele fortsetzten, richtete Donald Trump am Dienstag sein Feuer auf ein anderes Ziel: Amerikas engste Verbündete.

In einem Beitrag auf Truth Social sagte der US-Präsident zu Ländern wie Großbritannien, sie müssten "anfangen, lernen, für sich selbst zu kämpfen", und forderte sie auf, den "Mut" zu sammeln, zur Straße von Hormus zu segeln und einfach für sich selbst zu tanken. "Iran ist im Grunde dezimiert. Der schwierige Teil ist erledigt. Hol dir dein eigenes Öl!" schloss er.

Wie Trump sagte (via Truth Social):

All jene Länder, die wegen der Straße von Hormus keinen Flugbenzin bekommen, wie das Vereinigte Königreich, das sich weigerte, sich an der Enthauptung Irans zu beteiligen, ich habe einen Vorschlag für euch: Erstens, kauft von den USA, wir haben genug, und zweitens, sammelt etwas verzögerten Mut, geht zur Straße, und NIMM es einfach. Du musst anfangen, für dich selbst zu kämpfen, die USA werden nicht mehr da sein, um dir zu helfen, genauso wenig wie du es für uns warst. Iran ist im Grunde dezimiert. Der schwierige Teil ist erledigt. Hol dir dein eigenes Öl!

"Hol dir dein eigenes Öl." // Shutterstock

Der Ausbruch erfolgte, als Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die kommenden Tage würden in einem inzwischen einen Monat alten Konflikt "entscheidend" sein und warnte, dass Iran "fast nichts" militärisch tun könne, um das Kommende aufzuhalten.

Hegseth bestand darauf, dass die Gespräche mit Iran "aktiv und an Stärke gewinnen", ließ jedoch wenig Unklarheit über den Notfallplan. "Wir würden viel lieber einen Deal machen", sagte er. "Aber in der Zwischenzeit verhandeln wir mit Bomben."