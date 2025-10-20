Trump zu Russland-Ukraine: "78 Prozent des Landes sind bereits von Russland eingenommen. Du lässt es so, wie es gerade ist."

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, dass der Krieg in der Ukraine entlang der derzeitigen Frontlinien gestoppt werden sollte, und schlug Kiew vor, den Verlust des größten Teils der Donbass-Region an Russland zu akzeptieren.

In einem Gespräch mit Reportern nach einem angespannten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus dementierte Trump Berichte, wonach er die Ukraine zur Aufgabe von Territorium gedrängt habe.

"Wir denken, dass sie einfach an den Linien anhalten sollten, wo sie sind, an der Kampflinie", sagte er. Trump fügte hinzu, dass "78 Prozent" des Donbass bereits unter russischer Kontrolle seien und dass beide Seiten "es so lassen sollten, wie es jetzt ist".

Blick von der Drohne in der Donbass-Region nach der russischen Invasion // Shutterstock

Frei zugängliche Daten deuten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte derzeit den größten Teil des Donbass besetzt halten, während die Ukraine in den übrigen Gebieten weiterhin befestigte Stellungen hält. Kiew hat jedoch wiederholt jedes Abkommen abgelehnt, das russische Gebietsgewinne formalisieren würde.

Laut Politico sagten Quellen, die mit den Gesprächen am Freitag vertraut sind, dass Trump zunächst die Idee in Umlauf gebracht habe, dass die Ukraine Territorium an Moskau abtrete, um den Krieg zu beenden, später aber dazu überging, ein Einfrieren der bestehenden Positionen vorzuschlagen.

Unterdessen berichtete die Financial Times, dass das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hitziger wurde, wobei Trump angeblich davor warnte, dass die Ukraine von Russland "zerstört" werden könnte, wenn sie sich weigere, ein Friedensabkommen zu akzeptieren.