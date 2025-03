Trump will Mineralienraffinerien auf Stützpunkten des Pentagons einrichten

HQ

In einem neuen Schritt, um die Abhängigkeit von China zu verringern, drängt Präsident Donald Trump auf die Errichtung von Metallraffinerieanlagen auf Militärstützpunkten des Pentagons, wobei die inländische Produktion von kritischen Mineralien, die für die nationale Sicherheit unerlässlich sind, Vorrang hat, so Quellen (via Reuters).

Da Kampfjets, U-Boote, Hightech-Waffen und kritische Munitionskomponenten alle auf in China verarbeitete Materialien angewiesen sind, unterstreicht der Plan die Dringlichkeit der Regierung, die Lieferkette zu sichern und die geopolitischen Schwachstellen zu verringern.

Während umstrittene Landkäufe vermieden die Initiative die Forderung nach einem Bundesvorrat oder einem "Buy American"-Mandat und konzentriert sich stattdessen auf die Straffung der Vorschriften und die Wiederverwendung von Minenabfällen für eine schnellere Mineralienproduktion.

Die regulatorischen Hürden für den Betrieb solcher Einrichtungen auf militärischem Land sind jedoch nach wie vor ungewiss, so dass abzuwarten bleibt, wie diese Strategie mit Umweltgesetzen und Belangen der Industrie umgehen wird.