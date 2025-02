Trump sanktioniert Internationalen Strafgerichtshof wegen Ermittlungen zu Kriegsverbrechen

HQ

US-Präsident Donald Trump hat erneut Sanktionen gegen Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt, die sich gegen Personen richten, die an Ermittlungen gegen amerikanische Staatsbürger und Verbündete wie Israel beteiligt sind.

Die Verordnung, die am Donnerstag bekannt gegeben wurde, spiegelt Maßnahmen wider, die während seiner ersten Amtszeit ergriffen wurden, als Sanktionen gegen hohe Gerichtsbeamte verhängt wurden, die mutmaßliche Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchten. Die jüngsten Maßnahmen, zu denen das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote gehören, fallen mit dem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Washington zusammen, da das Gericht versucht, ihn zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Hamas-Führern wegen Kriegsverbrechen anzuklagen.

Während die Niederlande die Sanktionen als Schlag gegen die internationale Justiz verurteilten, deutete der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán an, dass es an der Zeit sein könnte, die Beteiligung seines Landes an dem Gericht zu überdenken. In der Zwischenzeit hat sich das Tribunal Berichten zufolge auf finanzielle Einschränkungen vorbereitet und Gehälter im Voraus gezahlt, um das Personal vor möglichen Störungen zu schützen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie schnell die Sanktionen durchgesetzt werden und wie die internationale Gemeinschaft darauf reagieren wird.