Trump sagt, militärische Gewalt sei "immer eine Option", um Grönland zu erlangen.

Präsident Donald Trump hat die Spannungen mit Europa verschärft, indem er erklärt hat, dass der Einsatz des US-Militärs "immer eine Option" sei, um Grönland zu erobern, und stellt die Kontrolle über das arktische Gebiet als lebenswichtig für die amerikanische nationale Sicherheit dar.

In einer Erklärung am Dienstag (über CNN) sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, Trump und sein Team prüften "eine Reihe von Optionen", um Grönland zu verfolgen, und betonte die Notwendigkeit, Gegner in der Arktis abzuschrecken. Die Äußerungen folgten Trumps öffentlicher Beharrlichkeit, dass die Vereinigten Staaten "Grönland sehr dringend brauchen", was die langjährige und umstrittene Ambition neu entfachte.

Donald Trump und Karoline Leavitt // Shutterstock

Die europäischen Führungskräfte haben schnell gehandelt, um zurückzuschlagen. Dänemark und Grönland haben jede Idee einer Übernahme durch die USA wiederholt abgelehnt, und die Idee findet selbst innerhalb der Vereinigten Staaten wenig Unterstützung.

Die Äußerungen haben die NATO-Verbündeten beunruhigt, nur wenige Tage nachdem US-Truppen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in einer dramatischen grenzüberschreitenden Operation gefangen genommen hatten. Diese Maßnahme hat die Befürchtung verstärkt, dass Washington ähnliche Grenzen anderswo testen könnte...