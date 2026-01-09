Trump sagt, Macht sei nur durch "meine eigene Moral" begrenzt: "Ich brauche kein Völkerrecht"

HQ

Donald Trump hat gesagt, die einzige wirkliche Grenze seiner Macht als US-Präsident sei sein persönliches Moralverständnis, und hat das Völkerrecht in Äußerungen abgetan, die wahrscheinlich die Besorgnis von Verbündeten und Kritikern vertiefen werden.

In einem neuen Interview mit der New York Times sagte Trump, er glaube nicht, dass globale Rechtsrahmen seine Autorität einschränken, sondern argumentierte, dass sein eigenes Urteil "das Einzige, was mich aufhalten kann". Während er anerkannte, dass seine Regierung technisch gesehen mit internationalem Recht zu tun hat, stellte er infrage, wie solche Regeln definiert oder angewendet werden sollten. "Es kommt darauf an, wie Sie Völkerrecht definieren."

Donald Trump // Shutterstock

Trumps Äußerungen kommen, während seine Regierung offen Optionen abwägt, Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten zu bringen, und auf internationale Gegenreaktionen wegen der kürzlichen Absetzung des venezuelanischen Präsidenten Nicolás Maduro stößt. Trump verteidigte die Venezuela-Operation mit wiederholten Behauptungen, das Land habe kriminelle Netzwerke in die Vereinigten Staaten exportiert, und beschrieb die Intervention als Reaktion auf eine direkte Sicherheitsbedrohung.

Der Präsident wies zudem Warnungen beiseite, dass US-Handlungen ähnliche Maßnahmen von China oder Russland fördern könnten, und sagte, er glaube nicht, dass Peking versuchen werde, Taiwan zu erobern, solange er im Amt ist. Trump äußerte auch wenig Bedenken über das bevorstehende Auslaufen des letzten großen Rüstungskontrollvertrags zwischen den Vereinigten Staaten und Russland und deutete an, dass später ein Ersatzabkommen ausgehandelt werden könnte.