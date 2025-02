Trump sagt, er ziehe ein Atomabkommen mit dem Iran vor, anstatt "ihn zum Teufel zu bombardieren"

HQ

US-Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, dass er es vorzieht, ein Atomabkommen mit dem Iran auszuhandeln und nicht militärisch zu handeln. Genauer gesagt sagte er, dass die Vereinigten Staaten lieber ein Abkommen mit dem Iran über nicht-nukleare Waffen abschließen würden, als "ihn verdammt noch mal zu bombardieren".

Trump sagte dies kürzlich in einem Interview an Bord der Air Force One am Freitag, den 8. Februar 2025, in dem er auch betonte, dass ein Abkommen zu mehr Stabilität in der Region führen würde. "Wenn wir den Deal machen, würde Israel sie nicht bombardieren", fügte er hinzu.

Der Präsident erwähnte, dass er bereit sei, neue Atomgespräche mit dem Iran zu sondieren, obwohl der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dem Druck von Militärkommandeuren ausgesetzt war, die ihn drängten, ein seit langem bestehendes Verbot von Atomwaffen aufzuheben.

Teherans Position bleibt jedoch fest, wobei Khamenei solche Gespräche in einer kürzlichen Rede als "nicht intelligent, weise oder ehrenhaft" bezeichnete. Vorerst bleibt abzuwarten, wohin die diplomatischen Gespräche führen werden.