Trump sagt, er werde aufrufen, um die erneuten Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha zu beenden

Trump sagte am Dienstag, er plane, erneut in den wachsenden Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha einzugreifen, wo die Kämpfe nur wenige Wochen nach dem Scheitern eines von ihm vermittelten Waffenstillstands wieder aufgenommen wurden. Bei einer Kundgebung in Pennsylvania behauptete Trump, er könne "einen Anruf tätigen und einen Krieg stoppen" und verwies auf seine frühere Beteiligung an der Sicherung des nun gescheiterten Waffenstillstands.

Die Zusammenstöße in der umstrittenen Grenzregion haben sich in der vergangenen Woche verschärft, wobei beide Regierungen einander vorwerfen, den von den USA unterstützten Waffenstillstand im Juli gebrochen zu haben. Seit dem Wiederaufbruch der Feindseligkeiten sind in beiden Ländern mehr als 500.000 Menschen aus ihren Häusern geflohen, und keine Seite scheint bereit zu sein, die Eskalation zu deskalieren.

Die Verlustzahlen steigen weiter

Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul sagte, Kambodscha habe keine Gespräche aufgenommen und fügte hinzu, dass die Militäroperationen "wie geplant" fortgesetzt würden. Kambodschanische Beamte haben eine ähnliche Erzählung präsentiert. Der ehemalige Premierminister Hun Sen sagte, sein Land habe zunächst das Feuer zurückgehalten, sei aber nach thailändischen Angriffen über Nacht "gezwungen gewesen, zurückzuschlagen".

Die Zahl der Opfer steigt weiter: Kambodscha meldet neun Zivilisten getötet und Dutzende Verletzte, während Thailand angibt, dass vier Soldaten gestorben und 68 verwundet wurden. Die Spannungen brodeln seit November, als Bangkok Kambodscha beschuldigte, eine Landmine gelegt zu haben, die einen thailändischen Soldaten schwer verletzt hat, eine Anklage, die Phnom Penh bestreitet.