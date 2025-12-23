Trump sagt, Epstein-Akten schädigen Menschen, die den in Ungnade gefallenen Finanzier "unschuldig getroffen" haben

HQ

US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung von Dokumenten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein kritisiert und erklärt, sie könnten den Ruf von Menschen schädigen, die lediglich mit dem verurteilten Sexualstraftäter begegnet sind und an seinen Verbrechen nicht beteiligt waren.

Im Gespräch mit Reportern in seiner Residenz in Mar-a-Lago am Montag äußerte Trump Mitgefühl für hochkarätige Persönlichkeiten, die seit Beginn der Veröffentlichung von Epstein-bezogenen Akten durch das Justizministerium letzte Woche erneut unter Beobachtung geraten sind. Er erwähnte speziell den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, dessen Fotos in der ersten Dokumentenreihe erschienen.

"Ich mag es nicht, Bilder von Leuten zu sehen, wenn sie eigentlich nichts mit Epstein zu tun hatten", sagte Trump und fügte hinzu, dass viele Menschen Epstein "unschuldig" bei gesellschaftlichen Veranstaltungen getroffen hätten. Er warnte, dass Ruf allein dadurch "ruiniert" werden könne, dass sie neben ihm auf Fotos erscheinen.

Trump, der selbst frühere soziale Verbindungen zu Epstein habe, sagte, der erneute Fokus auf die Akten werde als politische Ablenkung genutzt und argumentierte, er überstrahle das, was er als republikanische politische Erfolge bezeichnete.

Die Kommentare kommen vor dem Hintergrund zunehmender parteiübergreifender Kritik am Justizministerium, das trotz eines Gesetzes, das vollständige Offenlegung vorschreibt, nur eine begrenzte Anzahl von Dokumenten veröffentlicht hat. Überlebende von Epsteins Missbrauch und Gesetzgeber beider Parteien haben den Behörden vorgeworfen, zu langsam und selektiv vorzugehen.