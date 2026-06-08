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Der Präsident der USA, Donald Trump, hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um die Kontrolle über das hochangereicherte Uran des Landes zu übernehmen... und es zu zerstören, wie von NBC News und YLE berichtet.

Laut Trump reicht es nicht aus, dass Iran sich verpflichtet, keine Atombombe zu verfolgen. Wenn keine Vereinbarung zur Übergabe seines hochangereicherten Urans erzielt wird, beabsichtigen die Vereinigten Staaten, ihre militärischen Maßnahmen gegen den Iran fortzusetzen.

Trump wiederholte auch seine Behauptung, dass das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unmittelbar bevorsteht. Laut Trump werden US-Truppen in der Region bleiben, bis die Angelegenheit abgeschlossen ist. Trump sagte außerdem, dass Iran militärisch bereits vollständig zerstört sei.

Wie wir alle wissen, sagt Trump viele Dinge. Die Zeit wird zeigen, wie wahr seine Worte in diesem Fall sind.