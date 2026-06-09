Trump sagt, die USA "müssten" auf Irans Abschuss eines Apache-Hubschraubers reagieren

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Obwohl zuvor behauptet wurde, die Friedensgespräche würden stetig voranschreiten, haben sowohl die USA als auch der Iran weiterhin aufeinander geschossen. Nun haben sich diese militärischen Maßnahmen verstärkt, da bestätigt wurde, dass Iran vor der Küste Omans einen Apache-Hubschrauber abgefeuert und abgeschossen hat.

Wie CNN berichtet, wurden die beiden Piloten anschließend von einem unbemannten Drohnenboot gerettet, doch es ist der erste Verlust eines Apache seit Beginn des Konflikts.

Präsident Trump hat in einem Beitrag auf Truth Social bestätigt, dass die USA reagieren werden:

"Ich wurde gerade von unserem Großen Militär darüber informiert, dass die Iraner letzte Nacht einen unserer hochentwickelten Apache-Hubschrauber abgeschossen haben, während sie über der Straße von Hormus patrouillierten. Es waren zwei Piloten beteiligt, beide sind sicher und unverletzt. Dennoch müssen die Vereinigten Staaten zwangsläufig auf diesen Angriff reagieren", sagt er.

Es ist derzeit unklar, wie sich dies auf die diplomatischen Bemühungen auswirkt oder wie die USA reagieren werden.