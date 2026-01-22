Trump sagt, das Ukraine-Friedensabkommen sei "relativ nah" und plant ein Treffen mit Selenskyj

HQ

Donald Trump sagte am Mittwoch, er erwarte, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz zu treffen, und behauptete, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine nun "relativ nah" sei, was Hoffnungen (und Fragen) darüber wecke, ob ein Durchbruch fast vier Jahre nach Russlands umfassender Invasion unmittelbar bevorsteht.

Nach seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte der US-Präsident, er glaube, sowohl Selenskyj als auch der russische Präsident Wladimir Putin seien nun bereit, einen Kompromiss einzugehen. Trump sagte, er habe Kontakt zu Putin gehabt, den er als jemanden beschrieb, der den Krieg beenden wolle, und deutete an, Selenskyj sei ebenfalls bereit, dasselbe zu tun.

"Ich denke, sie sind jetzt an einem Punkt, an dem sie zusammenkommen und einen Deal erzielen können", sagte Trump. "Wir müssen es stoppen."

Trump sagte zunächst Reportern, er werde Selenskyj später am Mittwoch treffen, bevor er diesen Zeitplan auf Donnerstag anpasste. Eine Quelle, die mit Selenskys Zeitplan vertraut ist, bestritt den früheren Zeitpunkt und unterstrich die Unsicherheit, die die Gespräche weiterhin umgibt.

Der US-Präsident räumte ein, dass die Bemühungen, Frieden zu vermitteln, zuvor ins Stocken geraten seien, und machte das, was er "abnormalen Hass" zwischen den beiden Führern nannte, verantwortlich. Erst letzte Woche sagte Trump, Selenskyj sei das Haupthindernis für eine Einigung gewesen. Am Mittwoch war sein Ton jedoch optimistischer und typisch direkt. "Wenn sie keinen Deal machen, sind sie dumm", sagte er.

Trump sagte außerdem, Putin habe eine Einladung angenommen, seinem vorgeschlagenen "Board of Peace" beizutreten, einer Initiative, die seiner Meinung nach bei der Lösung großer globaler Konflikte helfen soll. Der Kreml schlug einen vorsichtigeren Ton an, wobei Putin sagte, Russland prüfe den Vorschlag noch und deutete an, er richte sich stärker auf den Nahen Osten als auf die Ukraine.

Putin fügte hinzu, dass Russland bereit sei, dem Vorstand eine Milliarde Dollar mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten beizusteuern – ein Vorschlag, der wahrscheinlich auf Widerstand der Ukraine stoßen wird, die argumentiert, dass diese Mittel stattdessen zum Wiederaufbau des Landes verwendet werden sollten.

Die Ukraine wird am 24. Februar den vierten Jahrestag der russischen Invasion markieren. Ob Trumps jüngster Vorstoß langjährige Diplomatie in einen dauerhaften Waffenstillstand verwandeln kann, bleibt unklar, doch seine Äußerungen in Davos signalisierten einen erneuten Einsatz und zumindest die Überzeugung seinerseits, dass der Krieg dem Ende näher sein könnte als seit Jahren.