Trump sagt, das iPhone könnte in den USA hergestellt werden Und das, obwohl es in den USA an qualifizierten Arbeitskräften mangelt und Apple nicht an Bord ist.

HQ Angesichts eines drohenden Handelskriegs nimmt das Thema viel Zeit für Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, in Anspruch, die sonst vor allem dafür bekannt ist, Influencern Zugang zu Pressekonferenzen des Weißen Hauses zu gewähren, falsche Behauptungen über die Verwendung von Steuergeldern in Gaza zu verbreiten und illegale Wahlkampfspenden nicht offenzulegen. In einer Pressekonferenz am 8. April 2025, etwa um 14:24 Uhr, behauptete Leavitt, dass Trump es nicht nur für möglich hält, sondern dass der kürzlich angekündigte 500-Milliarden-Dollar-Investitionsplan von Apple ein Beweis dafür sei, dass es möglich ist: "Wenn Apple nicht glauben würde, dass die Vereinigten Staaten es schaffen könnten, hätten sie wahrscheinlich nicht diesen großen Brocken Wechselgeld auf die Beine gestellt." Dies war Teil eines Austauschs mit Maggie Haberman von der New York Times, die wie viele andere an mehr Details über "die Armee von Millionen und Abermillionen von Menschen, die kleine Schrauben einschrauben, um iPhones herzustellen" interessiert war - eine Aussage von Handelsminister Howard Lutnick. Es gibt ein paar Probleme mit der Aussage, abgesehen von der Tatsache, dass wir Trump selbst diese Behauptung nicht gehört haben. Erstens erwägt Trump zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die Verhängung eines kombinierten Zolls von 104 % auf chinesische Waren, was höchstwahrscheinlich mehr als das Doppelte des Preises eines iPhones für den US-Verbraucher bedeutet. Selbst bei einer Produktion auf US-amerikanischem Boden müssten die meisten, wenn nicht sogar alle Rohstoffe importiert werden. Zweitens fehlen in den USA die Fabriken, um die einzelnen Komponenten in dem erforderlichen Umfang herzustellen. Der Bau solcher Fabriken und noch mehr die Ausbildung des Personals dauern Jahre. Drittens gibt es ein Problem mit der Skalierung. Tim Cook hat bereits auf dem Fortune Magazine Global Forum 2017 erklärt, dass die Wahl Chinas eine Entscheidung war, die auf Fähigkeiten und Spezialisierung und nicht auf Kosten basierte. In der Walter-Isaacson-Biografie Steve Jobs aus dem Jahr 2011 wird enthüllt, dass zu dieser Zeit – wenn wir davon ausgehen dürfen, dass die Produktion in kleinerem Umfang als heute stattfand – 700.000 Arbeiter und 30.000 Ingenieure benötigt wurden, damit die Fabriken am Laufen waren. Die USA verfügten damals noch nicht über diese Anzahl von spezialisierten Ingenieuren und werden es höchstwahrscheinlich auch im Jahr 2025 nicht mehr geben. Außerdem wurden beide Apple-CEOs in der Vergangenheit darauf angesprochen, dass die USA die iPhone-Produktion übernommen haben, und beide haben klar gesagt, dass dies nicht möglich ist. Und die Investition von einer halben Billion Dollar? Nun, das war bereits Teil einer größeren geplanten Expansion in die allgemeine Chipfertigung, wobei die Hauptinvestition eine neue Fabrik in Houston war – nicht um chinesische Fabriken zu ersetzen, sondern um die Kapazität zu erweitern. Shutterstock