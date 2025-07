Trump reist ins Überschwemmungsgebiet von Texas und unterstützt den Umgang der Regierung mit der Katastrophenhilfe

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump besuchte am Freitag die von Überschwemmungen verwüstete Region Hill Country in Texas und nannte die Notfallhilfe trotz der anhaltenden Kritik an verspäteten Warnungen und Budgetkürzungen eine "unglaubliche Arbeit".

Trump reagierte verärgert, als ein Reporter feststellte, dass einige Familien über den Zeitpunkt der Warnungen frustriert waren: "Ich denke, jeder hat unter den gegebenen Umständen einen unglaublichen Job gemacht. Ich weiß nicht, wer du bist, aber nur ein sehr böser Mensch würde so eine Frage stellen."

Der Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Suchmannschaften nach einer der tödlichsten Naturkatastrophen seiner zweiten Amtszeit weiterhin nach vermissten Einwohnern suchen. Es bleiben Fragen über das Fehlen von Frühwarnsystemen und die Auswirkungen der Ausgabenkürzungen des Bundes auf die Katastrophenvorsorge.