Trump-Regierung versucht, sich von israelischen Angriffen auf den Iran zu distanzieren

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Die Trump-Regierung hat sich am Freitag schnell von den jüngsten israelischen Angriffen auf iranische Ziele distanziert und betont, dass die Entscheidung unabhängig von der israelischen Regierung getroffen worden sei.



Das könnte Sie interessieren: Israel greift den Iran in einem eskalierenden Konflikt um nukleare Fähigkeiten an.



"Wir sind nicht an Angriffen gegen den Iran beteiligt und unsere oberste Priorität ist es, die amerikanischen Streitkräfte in der Region zu schützen", sagte Außenminister Marco Rubio in einer Erklärung. "Israel teilte uns mit, dass sie glauben, dass diese Aktion zu seiner Selbstverteidigung notwendig war."

Marco Rubio bestätigte, dass Washington zwar über Vorwissen verfügte, aber keine aktive Rolle spielte, und warnte Teheran gleichzeitig vor Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Interessen. Da die Atomgespräche noch für das Wochenende geplant sind, müssen wir abwarten, egal ob es sich um Diplomatie oder Konflikte handelt.