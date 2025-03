Trump-Regierung stellt neue "Selbstabschiebe"-App zur Bekämpfung illegaler Einwanderung vor

HQ

In einem neuen Vorstoß, ihre harte Haltung gegenüber illegaler Einwanderung zu bekräftigen, hat die Trump-Regierung am Montag eine mobile App eingeführt, die die freiwillige Ausreise von Einwanderern, die sich derzeit ohne legalen Status in den USA aufhalten, erleichtern soll (via Reuters).

Die CBP Home-App der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde bietet Einzelpersonen die einzigartige Möglichkeit, ihre Absicht zu signalisieren, das Land zu ihren eigenen Bedingungen zu verlassen und so möglicherweise eine Inhaftierung oder Verhaftung zu vermeiden.

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, dass die App darauf abzielt, Einwanderern ohne Papiere die Möglichkeit zu geben, sich selbst abzuschieben und möglicherweise in Zukunft legal in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.

Diese Initiative ist der jüngste Schritt in den laufenden Bemühungen der Regierung, die illegale Einwanderung aggressiv zu bekämpfen, zu denen auch bevorstehende Vorschriften gehören, die Einwanderer ohne legalen Status dazu verpflichten, sich unter Androhung von Geldstrafen oder Gefängnisstrafen bei der Bundesregierung zu registrieren.

Die Einführung dieser App signalisiert das Ende der CBP One-App der Biden-Ära, die es Migranten ermöglichte, Termine zu vereinbaren, um an legalen Grenzübergängen die Einreise zu beantragen – ein Programm, das die Republikaner als Ermutigung zur Massenmigration kritisierten.