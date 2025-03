Trump-Regierung plant, den Rechtsstatus der Ukrainer in den Vereinigten Staaten aufzuheben

HQ

In einem neuen Schritt, der den Kurs für Tausende von ukrainischen Migranten ändern würde, bereitet sich die Trump-Regierung Berichten zufolge darauf vor, den vorübergehenden Rechtsstatus von bis zu 240.000 Personen zu widerrufen, die vor dem anhaltenden Konflikt mit Russland geflohen sind, so Quellen (via Reuters).

Diese Entscheidung, die bereits im April in Kraft treten könnte, ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Abbau verschiedener Migrationsprogramme, die unter der Regierung von Präsident Joe Biden eingeführt wurden. Diese Schutzmaßnahmen wurden entwickelt, um denjenigen, die vor der Gewalt in Ländern wie der Ukraine, Afghanistan und mehreren lateinamerikanischen Ländern fliehen, eine sichere Zuflucht zu bieten.

Die Trump-Regierung hat jedoch Schritte unternommen, um mehr als 1,8 Millionen Migranten, darunter auch Ukrainern, ihren Rechtsstatus zu entziehen und sie einem beschleunigten Abschiebeverfahren zu unterwerfen. Die Kehrtwende steht in krassem Kontrast zur Willkommenshaltung von Bidens Team, da einige Migranten in der Schwebe bleiben und eine ungewisse Zukunft befürchten.