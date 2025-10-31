Trump-Regierung legt rekordverdächtig niedrige Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen für nächstes Jahr fest

HQ

US-Präsident Donald Trump hat ein Rekordtief bei der Zahl der Flüchtlinge erreicht, die Amerika im Laufe des nächsten Jahres aufnehmen wird. Die neue Obergrenze wird bei 7.500 Flüchtlingen liegen, wobei weiße Südafrikaner Vorrang haben.

Dies ist ein blasser Vergleich, wenn man es mit der Obergrenze des ehemaligen Präsidenten Joe Biden von 125.000 Flüchtlingen vergleicht. Laut BBC wurde kein Grund für die Kürzung genannt, aber das Trump-Büro stellt fest, dass sie "durch humanitäre Bedenken gerechtfertigt oder anderweitig im nationalen Interesse liegt".

Der bisherige Rekord für die niedrigste Zahl an zugelassenen Flüchtlingen wurde ebenfalls von der Trump-Regierung im Jahr 2020 aufgestellt, die eine Obergrenze von 15.000 festlegte. Trumps Haltung zu Flüchtlingen hat breitere Kritik auf sich gezogen. Krish O'Mara Vignarajah, CEO und Präsident von Global Refuge, sagte, dass Trumps Entscheidung "nicht nur die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen senkt, sondern auch unser moralisches Ansehen".

Kritiker glauben, dass die USA jetzt faktisch für Schutzsuchende verschlossen sind, zu denen auch Menschen gehören, die in ihren Heimatländern potenziell gefährdet sind, und solche, die vor Verfolgung fliehen. Selbst ehemalige Verbündete finden nun auf der Suche nach einem besseren Leben in den USA verschlossene Tore.