Trump-Regierung kritisiert wegen der teilweisen und stark geschwärzten Freigabe von Epstein-Akten

Wie wir gestern berichtet haben, hebt die Veröffentlichung der Epstein-Akten Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (und nicht viel Trump) hervor. Nun hat die lang erwartete Veröffentlichung scharfe Kritik von Demokraten, Überlebenden und Transparenzbefürwortern hervorgerufen, die sagen, die Trump-Regierung habe das Gesetz nicht eingehalten und halte wichtige Beweise zurück.

Epstein-Akten: Stark geschwärzte Veröffentlichung // US Department of Justice

Was veröffentlicht wurde und was fehlt:

Die erste Tranche der sogenannten Epstein-Akten wurde am Freitagabend veröffentlicht, Monate nachdem der Kongress eine Frist nach dem Epstein Files Transparency Act festgelegt hatte. Während Hunderte von Seiten und Bildern veröffentlicht wurden, wurden große Teile stark geschwärzt, wobei Namen, Gesichter, Daten und Orte verschleiert wurden. Der demokratische Kongressabgeordnete Ro Khanna, Mitautor des Gesetzes, sagte, die Veröffentlichung "entspreche nicht" den Anforderungen. Er argumentierte, dass "die wichtigsten Dokumente fehlen", darunter ein Entwurf einer 60-Punkte umfassenden Bundesanklageschrift gegen Epstein und ein detailliertes Beweismemo, auf das vor Epsteins Erhalt eines milden Deals im Jahr 2008 nie umgesetzt wurde.

Demokraten werfen der Verwaltung eine Vertuschung vor:

Ranghohe Demokraten warfen der Trump-Regierung vor, sowohl den Geist als auch den Buchstaben des Gesetzes gebrochen zu haben. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte, die Veröffentlichung von "einem Berg geschwärzter Seiten" behelde keine Transparenz. Alexandria Ocasio-Cortez ging noch weiter, bezeichnete die Veröffentlichung als offene "Vertuschung" und forderte den Rücktritt hochrangiger Justizbeamter. Khanna sagte, das Gesetz verbiete ausdrücklich Schwärzungen, die vorgenommen werden, um Peinlichkeiten oder politischen Schaden zu vermeiden, auch für Regierungsbeamte, und warnte, dass Optionen wie Missachtungsverfahren oder Amtsenthebung in Betracht gezogen werden könnten.

Zeitpunkt und Methode der Veröffentlichung:

Der Zeitpunkt und die Methode der Veröffentlichung deuteten auf eine bewusste Strategie hin, politisch sensible Informationen zu verbergen. Durch die langsame Veröffentlichung von Dokumenten über einen Urlaubszeitraum scheint das Justizministerium darauf zu setzen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt. Levine schrieb, dass der Ansatz einen Versuch widerspiegelt, den Druck von Trumps Maga-Basis zur Veröffentlichung der Akten auszubalancieren und gleichzeitig potenzielle Peinlichkeiten für Trump zu minimieren, der jahrelang mit Epstein umging, bevor er sich mit ihm zerstritt.

Überlebende verurteilen teilweise Offenlegung:

Überlebende von Epsteins Missbrauch äußerten Wut und Enttäuschung und sagten, die teilweise und stark geschwärzte Freilassung stelle institutionellen Selbstschutz über Gerechtigkeit für die Opfer. Liz Stein, eine Überlebende von Epstein, sagte, das Justizministerium stelle sich "dreist gegen das Transparenzgesetz" und warnte vor einer langwierigen Verbreitung unvollständiger Informationen. Andere Überlebende sagten, dass entscheidende Chancen, jahrzehntelangen Missbrauch zu verhindern, verpasst wurden, als frühe Berichte, darunter FBI-Beschwerden aus den 1990er Jahren, ignoriert wurden.

Fotos aus der ersten Aktensammlung:

Die erste Veröffentlichung enthielt Dutzende von Fotos, die Epstein beim Umgang mit mächtigen und berühmten Persönlichkeiten zeigten. Zu den Sichtbaren gehörten der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Prinz Andrew, der Milliardär Richard Branson sowie die Musiker Mick Jagger und Michael Jackson. Es gab viele Bilder mit Clinton, während Verweise auf Trump begrenzt waren. Ein Foto von Epsteins Bücherregal enthielt jedoch ein Exemplar von Trumps Buch von 1997, Trump: The Art of the Comeback, mit der Inschrift: "Für Jeff. Du bist der Größte!" Das Justizministerium sagte, weitere Dokumente würden in den kommenden Wochen fortlaufend veröffentlicht.

Was als Nächstes passiert:

Stellvertretender Generalstaatsanwalt Todd Blanche hat gesagt, dass weitere Akten kommen, doch Kritiker bleiben skeptisch. Die Gesetzgeber argumentieren, dass ohne vollständige Offenlegung und klare Erklärungen für die Schwärzungen die Freigabe das Vertrauen in das Justizsystem untergraben und Epsteins Opfern die lang erwartete Verantwortung verweigert. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten...