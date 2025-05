Trump-Regierung bereitet ersten Verkauf von Rüstungsgütern an die Ukraine vor Nach dem jüngsten Mineralien-Deal könnte ein Verteidigungspaket in Höhe von 50 Millionen US-Dollar eine Wende in den Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine signalisieren.

Die Trump-Regierung hat ihren ersten Verkauf von militärischer Ausrüstung an die Ukraine im Wert von 50 Millionen Dollar oder mehr genehmigt. Dieser Schritt erfolgt, nachdem die beiden Länder das Mineralienabkommen unterzeichnet haben, was ein mögliches Tauwetter in den Beziehungen signalisiert. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zwar optimistisch geäußert, aber die Details des Waffenverkaufs bleiben unklar, obwohl Kiew hofft, dass er zu weiterer militärischer Unterstützung führen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dies der Beginn einer breiteren Wende in der US-Politik gegenüber der Ukraine ist.