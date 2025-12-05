Trump prahlt damit, den achten Krieg in weniger als einem Jahr beendet zu haben: "Schau dir an, wie sie sich lieben"

HQ

US-Präsident Donald Trump empfing am Donnerstag die Führer Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo (DRK), um ein Friedensabkommen zu formalisieren, das darauf abzielt, jahrelange Konflikte zwischen den Nachbarstaaten zu beenden.

US-Präsident Donald Trump nannte es einen "großartigen Tag für Afrika und die Welt" und stellte die von den USA vermittelten Abkommen trotz anhaltender Gewalt vor Ort als Wendepunkt dar.

Das im Juni erstmals erzielte Abkommen verpflichtet Ruanda, die Unterstützung für die M23-Rebellengruppe zu beenden, während die DRK sich verpflichtet, Hutu-Milizen, die mit dem Völkermord von 1994 in Verbindung stehen, zu entschärfen. Beide Seiten einigten sich auch darauf, die Grenzen des jeweils anderen zu respektieren.

DRK-Präsident Félix Tshisekedi sagte, das Abkommen biete eine "neue Perspektive" für die Region, während Paul Kagame aus Ruanda warnte, dass der Fortschritt von der fortgesetzten Zusammenarbeit abhängen werde. Die Kämpfe im Osten der DRK dauern trotz früherer Verpflichtungen an, und Bewohner der von M23 eroberten Gebieten sagen, dass es immer noch keinen Frieden gibt.

Trump kündigte außerdem an, dass Washington bilaterale Abkommen unterzeichnen wird, um Seltene-Erden-Mineralien aus beiden Ländern zu kaufen, und verspricht US-amerikanische Investitionen und kommerzielle Partnerschaften. Seine Regierung hat die Mineralabkommen als Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Stabilisierung der Region und zur Sicherung strategischer Ressourcen positioniert.