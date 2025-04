Trump plant neue Zölle auf Halbleiter und Elektronik

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . In einer kürzlichen Erklärung am Sonntag kündigte Präsident Donald Trump an, dass in der nächsten Woche neue Zölle auf importierte Halbleiter und Elektronik, einschließlich Smartphones und Computer, angekündigt werden.

Dieser Schritt folgt auf eine breitere Verschiebung des Handelsansatzes der Regierung, wobei Trump Flexibilität für einige Unternehmen andeutete. Während einige Technologieprodukte noch ausgenommen sein können, sollen die Zollsätze auf wichtige Sektoren wie Halbleiter abzielen.

Die Ankündigung hat bereits Reaktionen sowohl von Investoren als auch von politischen Persönlichkeiten hervorgerufen, die ihre Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen zum Ausdruck bringen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese Zölle die Zukunft des Welthandels und der Technologiefertigung prägen werden.