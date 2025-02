Trump plant Gespräche mit Selenskyj und Putin nächste Woche

HQ

In einer Erklärung am Freitag kündigte US-Präsident Donald Trump an, sich nächste Woche im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen und mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren zu wollen.

Trump äußerte den starken Wunsch nach einem Ende des anhaltenden Konflikts in der Ukraine und bezeichnete die Zerstörungen als tragisch und unnötig. Mit Blick auf seine bisherigen Beziehungen zu Putin betonte Trump, dass es unter seiner Präsidentschaft nie zu einem Krieg gekommen wäre, und behauptete, dass die Verwüstung in der Ukraine – geprägt von zerstörten Städten und verlorenen Menschenleben – eine herzzerreißende Wendung der Ereignisse gewesen sei.

Er bekräftigte auch seine Haltung zu den Seltenen Erden der Ukraine und schlug vor, dass die Vereinigten Staaten im Gegenzug für weitere Unterstützung Ressourcen erhalten sollten. Trump hat Moskau auch mit Zöllen und weiteren Sanktionen gedroht und auf eine Senkung der Ölpreise gedrängt, falls der Konflikt anhält. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Gespräche stattfinden werden und wohin sie führen werden, wenn sie stattfinden.