Trump plant einen "massiven" Bunker unter dem Ballsaal des Weißen Hauses

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Donald Trump hat Pläne für einen "massiven" unterirdischen Militärkomplex unter einem neuen Ballsaal im Weißen Haus enthüllt und beschreibt ihn als sichere, drohnenresistente Anlage.

Das Projekt, Teil eines neu gestalteten Ostflügels, wird eine bunkerähnliche Struktur mit "hochwertigem kugelsicherem Glas" und Schutz vor Luftbedrohungen umfassen. Der Bau ist bereits im Gange und schreitet laut Präsident voran als geplant.

Ursprünglich mit 200 Millionen Dollar geplant, hat sich das Ballroom-Projekt inzwischen auf 400 Millionen Dollar verdoppelt, wobei Trump und private Spender die Entwicklung finanzieren. Der neue Veranstaltungsort soll bis zu 1.000 Gäste aufnehmen, deutlich mehr als die derzeitige Kapazität des East Room.

Trump sagte, die Erweiterung besehe langjährige Platzbeschränkungen für offizielle Veranstaltungen und besuchende Würdenträger. Der Umfang und das Design des Projekts haben jedoch Kritik ausgelöst, wobei Gegner argumentieren, es könnte den historischen Charakter des Weißen Hauses verändern.

Trotz der Kontroverse erwartet die Regierung, dass das Projekt vor Ende von Trumps Amtszeit abgeschlossen wird.