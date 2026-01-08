Trump ordnet einen umfassenden Austritt der USA aus globalen Institutionen an

HQ

Donald Trump hat die Vereinigten Staaten angewiesen, aus dem weltweit wichtigsten Klimavertrag und Dutzenden internationaler Organisationen auszutreten, was eine der dramatischsten Rückschläge der US-Beteiligung an globalen Institutionen seit Jahrzehnten darstellt.

In einem am späten Mittwoch veröffentlichten Präsidialmemorandum wies Trump die USA an, zusammen mit 65 weiteren multilateralen Gremien, die mit Klimawissenschaft, Entwicklung, Menschenrechten und Demokratieförderung verbunden sind, aus dem UN-Klimarahmenübereinkommen auszutreten. Das Weiße Haus stellte die Entscheidung als Kostensenkungsmaßnahme dar, die mit Trumps "America First"-Agenda übereinstimmt.

Eine Person, die während des Klimastreiks in Washington D.C. ein Schild hochhält // Shutterstock

Die Entscheidung formalisiert Washingtons Rückzug von der Architektur, die der globalen Klimazusammenarbeit zugrunde liegt, und folgt auf Trumps frühere Entscheidung, die USA zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen. Zu den betroffenen Organisationen gehören der IPCC, der UN-Bevölkerungsfonds sowie Naturschutz- und Entwicklungsorganisationen, die stark auf US-Finanzierung und diplomatische Unterstützung angewiesen sind.

Die Ankündigung stieß scharfe Kritik von europäischen Staats- und Regierungschefs, Klimawissenschaftlern und ehemaligen US-Beamten hervor, die warnten, der Abzug schwäche die globalen Bemühungen, den steigenden Temperaturen entgegenzuwirken, und überträgt China strategischen Einfluss. "Das untergräbt jahrzehntelange Diplomatie und globales Vertrauen", sagte ein ehemaliger leitender US-Klimaverhandler.

Trotz des Ausmaßes des Rückzugs könnte sich die praktische Auswirkung allmählich entfalten, je nachdem, ob Washington Budgets blockiert oder sich einfach zurückzieht. Da der Planet seine heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt, argumentieren Kritiker, dass die Entscheidung die größte Volkswirtschaft der Welt zunehmend isoliert in einem Moment zunehmender Klimarisiken zurücklässt.