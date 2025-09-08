Trump nimmt Tom Hanks ins Visier: Schauspieler nennt "woke" und "destruktiv"

HQ

Das neueste Ziel von Donald Trumps verbalen Angriffen ist kein Geringerer als eine der beliebtesten Ikonen Hollywoods - Tom Hanks. Dies geschah, nachdem die renommierte US-Militärakademie in West Point beschlossen hatte, die Zeremonie abzusagen, bei der der Schauspieler den Sylvanus Thayer Award erhalten sollte. Die Ehrung wird jährlich an prominente Amerikaner verliehen, die als Verkörperung der Werte der Akademie gelten: Pflicht, Ehre und Vaterland.

Trump kommentierte die Entscheidung über seine eigene Plattform Truth Social und erklärte, es sei klug von West Point gewesen, die Zeremonie abzusagen. Er bezeichnete Hanks als "destruktiv" und "woke" und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, um bei der Oscar-Verleihung und anderen "falschen" Hollywood-Events zu schießen. Trump schrieb:

"Unser großartiges West Point (das immer größer wird!) hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks geschickt abgesagt. Wichtiger Schritt! Wir brauchen keine destruktiven WOKE-Empfänger, die unsere geschätzten American Awards erhalten!! Hoffentlich werden die Academy Awards und andere Fake-Award-Shows ihre Standards und Praktiken im Namen von Fairness und Gerechtigkeit überprüfen. Schaut euch an, wie ihre DEAD QUOTEN SURGE."

Hanks, der sich seit langem für US-Veteranen einsetzt und für seine Rollen in Filmen wie "Saving Private Ryan" und "Band of Brothers" gelobt wurde, wurde bei der Bekanntgabe des Preises im Juni zunächst gefeiert. Aber die Alumni-Vereinigung von West Point beschloss stattdessen, die Veranstaltung abzusagen, und begründete dies mit dem Wunsch, sich auf die Kernaufgabe der Akademie zu konzentrieren - die Ausbildung von Offizieren für die Armee.

Es bleibt unklar, ob Hanks die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt gewährt wird oder ob die Entscheidung das Ende der Anerkennung insgesamt bedeutet.