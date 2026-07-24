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Die Vereinigten Staaten haben heute neue Handelszölle auf mehr als 60 Länder und Handelspartner verhängt, darunter die Europäische Union und China. Die Zölle liegen zwischen 10 und 12,5 Prozent. Nach der Ankündigung stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen leicht, obwohl diese Zölle auch das Inflationsrisiko an den Märkten erhöhten, obwohl sie derzeit stärker von der Lage im Nahen Osten betroffen sind.

Die Bundesverwaltung rechtfertigt diese Maßnahme damit, dass ihre Handelspartner "keine starken Maßnahmen gegen den Handel mit mit Zwangsarbeit hergestellten Produkten, die durch ihre Lieferketten laufen", ergriffen haben, wie Reuters berichtet.

Obwohl die Maßnahme wie ein weiterer Schritt in Trumps Bestreben, die Einnahmen zu steigern, und seinem Versuch einer wirtschaftlichen Hegemonie durch Druck auf Importe aus dem Ausland erscheinen mag, hatte die Europäische Kommission bereits mit der Einführung dieser Maßnahmen gerechnet, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Februar seine "gegenseitigen" Zölle von 10 bis 50 Prozent aufgehoben hatte. im vergangenen Jahr im Rahmen eines nationalen Notstandsgesetzes eingeführt, um das US-Handelsdefizit zu verringern. Der neue europäische Zoll ist viel besser zu handhaben, und Europa prüft bereits, wie man für bestimmte Produkte eine bilaterale Ausnahmevereinbarung aushandeln kann.

Andere Handelspartner wie China, Australien und Brasilien haben die neuen Zölle als ungerechtfertigt bezeichnet und fordern ihre Aufhebung.