Trump nimmt die Friedensnobelmedaille von Machado entgegen

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Donald Trump die Friedensnobelmedaille angenommen hat, die der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado gehört, nach ihrem Treffen im Weißen Haus, das ihre Bemühungen unterstrich, Washingtons Umgang mit Venezuela nach der Festnahme von Nicolás Maduro zu gestalten.

Eine Beamte des Weißen Hauses bestätigte, dass Trump beabsichtigt, die Goldmedaille zu behalten, die Machado im vergangenen Jahr für ihre Kampagne gegen Maduros autoritäre Herrschaft erhielt. Trump lobte die Geste in den sozialen Medien und nannte sie ein Zeichen des "gegenseitigen Respekts", während Machado das Treffen als "ausgezeichnet" bezeichnete und sagte, das Geschenk erkenne sein Engagement für die Freiheit des venezolanischen Volkes.

Das Nobelkomitee betonte, dass die physische Medaille zwar den Besitzer wechseln kann, der Preis selbst aber nicht übertragen werden kann. Trump, der schon lange seine Frustration darüber äußert, nie einen Nobelpreis erhalten zu haben, hat die Auszeichnung zuvor mit seinen außenpolitischen Ambitionen in Verbindung gebracht.

Machados Schritt erfolgt, während Trump sich weigert, sie als nächste Regierungschefin Venezuelas zu unterstützen, sondern eng mit Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, einem ehemaligen Verbündeten Maduros, zusammenarbeitet. Trump hat erklärt, seine Priorität sei es, Zugang zu Venezuelas Öl zu sichern und die Wirtschaft zu stabilisieren, anstatt eine sofortige Rückkehr zur demokratischen Herrschaft voranzutreiben.

Nach dem Treffen im Weißen Haus traf Machado US-Senatoren beider Parteien, wo sie stärkere Unterstützung fand. Einige Abgeordnete warnten, dass die politische Repression in Venezuela weitgehend unverändert bleibt, was Zweifel darüber aufkommen lässt, ob das Land trotz Maduros Absetzung wirklich auf Demokratie zusteuert.